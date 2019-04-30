Москва, 30 апреля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Некачественная нефть в нефтепроводе «Дружба» замещена, сообщил 30 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте».

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»Испорченная нефть в нефтепроводе «Дружба» уже замещена качественной, скоро она начнет поступать в Белоруссию», — написал Медведев.

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По его словам, по данному инциденту идёт следствие как по линии правоохранительных органов, так и по технологической линии.

«Результатом должны быть решения о привлечении виновных к ответственности. Будет сделано всё, чтобы ничего подобного не повторялось», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский Мозырский НПЗ 2−3 мая получит российскую нефть, соответствующую технологическим стандартам, сообщило Минэнерго РФ.