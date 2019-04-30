Киев, 30 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. У Украины есть рычаги влияния на Кремль накануне подписания новых газовых контрактов, поскольку у «Турецкого потока» небольшие мощности, а газопровод «Северный поток — 2» не достроен. Об этом 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Якубин.

Gazprom.ru Каски газовиков

«Должны быть не псевдопереговоры, а реальные переговоры. Было несколько раундов переговоров с участием Европейской комиссии, «Газпрома» и Украины, но они ничем не завершились… Возможно, нашей власти выгодна ситуация со сверхвысокими тарифами, ценами на газ… Все участники заинтересованы, чтобы транзит был продолжен. Россия чисто технически вряд ли сможет отказаться от транзита газа через Украину», — сказал Якубин.

Он считает, что новый российско-украинский газовый контракт может быть подписан после завершения парламентских выборов на Украине. Якубин считает, что правительству Украины выгодно иметь прямые поставки газа из России, что позволит снизить стоимость газа внутри страны.

«С нашей стороны есть недоговороспособность. Возможно, это изменится после парламентских выборов… В этот год мы входим с большими рисками не подписать газовый контракт в 2019 году. Есть большой вопрос, что будет с нашей газотранспортной системой? Во-вторых, если мы не получим прямой контракт, цена на газ будет и дальше расти для населения», — рассказал Якубин.

Эксперт напомнил, что в 2019 году долги населения за жилищно-коммунальные услуги превысили $2 млрд.

«Третий нюанс — социальный коллапс. Тот долг населения, который есть за коммунальные услуги, говорит о том, что население не может платить такие сверхвысокие цены, потому что они не отвечают доходам граждан Украины. Если мы говорим о рыночной цене, то она должна быть соизмеримой с доходами граждан. Тем более, что мы тоже добываем газ, и его себестоимость намного ниже, чем тот газ, который мы покупаем на реверсе, а по факту покупаем у Российской Федерации. У нас никакого газового рынка. У нас цена на газ устанавливается правительственными постановлениями», — добавил Якубин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы.

«Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет… Украина получает раза в два дороже газ, чем могла бы получать», — сказал Путин.

По его словам, Киев может напрямую покупать газ в России на 25%, чем по реверсу в ЕС. «Невозможно утром запускать в аверсном режиме газ транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим», — считает Путин.

Напомним, в апреле исполнительный директор госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что на будущих переговорах «Нафтогаз» предложит «Газпрому» забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на десять лет.

Витренко сообщил, что выносимое на переговоры предложение будет гибким для «Газпрома», поскольку предусматривает возможность использования российской компанией меньшей или большей мощности по году. При этом Киев установит для «Газпрома» уже «европейские тарифы» на транзит газа.