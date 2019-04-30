Киев, 30 апреля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки украинского министра социальной политики Андрея Ревы, который назвал «мразями» жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом Тимошенко написала сегодня, 30 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Кабінет Міністрів України Андрей Рева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр Рева дал интервью журналистке ВВС, в котором заявил, что жителя Донбасса — «мрази», которым не нужно платить пенсии и пособия.

Позднее Рева опубликовал сообщение на свой странице в социальной сети, в котором заявил, что его слова вырвали из контекста и вообще не так поняли.

«Рева… назвал жителей так называемых ЛДНР «мерзотой», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли… Высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры», — пишет Тимошенко.

Она подчеркнула, что поведение Ревы угрожает государственным интересам Украины и крайне негативно характеризует всё нынешнее правительство. Именно из-за подобных позиций нынешняя власть проиграла президентские выборы, считает лидер «Батькивщины», которая прошедшие на Украине выборы президента также проиграла.

«Вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, они продолжают раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть. Это уже не оговорка, это преступление против украинского государства, за которое надо наказывать», — пишет Тимошенко.