Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя гендиректора АО «Донэнерго» по капитальному строительству и материально-техническому обеспечению Марину Нечепуренко. В её отношении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

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«Установлено, что Нечепуренко обеспечила заключение договоров на поставку угля для нужд филиала АО «Донэнерго» по завышенной стоимости, чем нанесла ущерб организации в размере почти 21 млн рублей», — цитирует «Интерфакс-Юг» своего собеседника на условиях анонимности.

Из-за её неправомерных действий некоторым гражданам Ростовской области была увеличена стоимость подачи тепловой энергии.

Кроме того, у задержанной было изъято 1,5 млн рублей.

Сотрудница «Донэнерго» находится под подпиской о невыезде. По некоторым неофициальным данным, Нечепуренко сотрудничает со следствием, правоохранительные органы прорабатывают другие факты мошенничества.