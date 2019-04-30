Рим, 30 апреля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Подходящий момент для нового снижения налогов в Италии еще не наступил, заявил журналистам во вторник, 30 апреля, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

В ближайшее время правительство сосредоточится на уточнении бюджета на 2020 год, еще одной целью будет избежать повышения НДС (запланированного прошлым правительством и отмененного нынешним), отметил Конте.

Ранее правительство страны перенесло решение о снижении и унификации ставок НДФЛ с 2019 на 2020 год. Это необходимая мера, и она будет осуществлена, но не в настоящее время, отметили Конте и министр экономики и финансов Джованни Триа.

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