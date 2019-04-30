Ярославль, 30 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославле из травматического оружия обстреляны два пассажирских автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. Стрелявшие задержаны. Это молодые люди 18-ти и 19-ти лет. Стрельба велась в сторону пассажирских «ЛИАЗов», которые двигались к конечной остановке общественного транспорта на Московском проспекте в Ярославле. Пассажиров в этот момент в салонах автобусов не было. Повреждены окна.

Управление Росгвардии по ЯО Пострадавший «ЛИАЗ»

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии, водители пострадавших автобусов заметили стрелявших на балконе одного из домов. И сообщили прибывшему на место происшествия экипажу Росгвардии. Личности молодых людей были установлены. У них изъят пневматический пистолет и металлические шарики к нему.

В отношении стрелявших составлен протокол об административном правонарушении по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Материалы дела направлены в суд, стрелкам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.