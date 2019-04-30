Калуга, 30 апреля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» Евгения Шорохова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

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Как сообщил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь СУ СК России по Калужской области Михаил Жуков, по версии следствия, генеральный директор не выплачивал работникам завода заработную плату в разные периоды, начиная с сентября 2016 года. Общая задолженность по заработной плате составляла 12 миллионов рублей.

«Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя, директор производил платежи по счетам общества, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, имея реальную возможность ее выплаты», — сказал Михаил Жуков.

Наряду со сбором доказательств следователи проводили работу по возмещению ущерба, причиненного преступлением. В этих целях в ходе расследования был наложен арест как на личное имущество генерального директора — три автомобиля, трицикл, земельный участок общей стоимостью 5,5 млн рублей, — так и на имущество предприятия. В ходе расследования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

В связи с возмещением ущерба от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Просьба директора о прекращении в отношении его уголовного преследования будет решаться судом по результатам рассмотрения ходатайства следователя.