Калуга, 30 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. В Калуге 30 апреля, в канун праздника весны и труда, состоялось чествование заслуженных работников региона, занесенных на доску почёта «Трудовая слава Калужской области». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, награждаемых поздравил заместитель губернатора Константин Горобцов.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На открытии доски почёта «Трудовая слава Калужской области».

«Большинство из вас уже многие десятилетия строят калужскую экономику, благодаря вам наш регион является лучшим, сильнейшим среди многих соседних. У калужских тружеников свои многовековые традиции, своя история. Замечательная традиция — в канун праздника труда чествовать лучших представителей отраслей», — отметил заместитель главы региона.

В числе фотографий передовиков труда, помещенных на Доску почёта — представители сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и других отраслей экономики. Все они — профессионалы высокого уровня, имеющие заслуженный авторитет в своих коллективах, в районах и городах области. Объединяет их одно — высокая ответственность за дело и трудолюбие.

Эти люди внесли заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач. Стали победителями конкурсов профессионального мастерства на территориальном, отраслевом, областном и иных уровнях. Многие из них награждены государственными наградами Российской Федерации и наградами Калужской области, удостоены региональных почетных званий.