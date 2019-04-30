Астана, 30 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Депутаты Сената Казахстана одобрили поправки в законодательство по вопросам жилищных отношений, сообщает 30 апреля агентство «Казинформ».

Сергей Борисов. Казахская семья в юрте. 1911-14

Законопроект Сенату представил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Шавкат Утемасов. Он напомнил, что поручение по обеспечению жильем многодетных семей дал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

Утемасов уточнил, что законопроект вводит отдельную очередь на получение жилья для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Депутат добавил, что в настоящее время в очереди на жилье стоят 31 825 многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что в 2019 году планируется выделить около 12 тыс. квартир многодетным и малообеспеченным семьям.

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