Москва, 30 апреля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил на ВДНХ работу фонтана «Дружба народов», который ранее был закрыт на ремонт. Запуск обновлённого инженерного сооружения дал старт сезону фонтанов в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи очень тепло встретили мэра

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время запуска фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ сегодня

Во время старта Собянин успел пообщаться с москвичами и даже обнял одну из женщин.

«Москва по старой, доброй традиции одновременно запускает свои фонтаны по всему городу. Это сотни фонтанов. Сегодня у нас знаковое событие — мы закончили комплексную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который является красивейшим в Москве. Проведена огромная, кропотливая работа — восстановлены 16 фонтанов главной аллеи, ну и сегодня запускаются после реставрации два главных фонтана ВДНХ — это «Каменный цветок» и фонтан «Дружба народов», — рассказал журналистам мэр Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

По словам Собянина, «Дружба народов» — это огромное инженерное сооружение. Поэтому для реставрации нужно было провести огромную комплексную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пробный пуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ произвели 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM