Нью-Дели, 30 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В сети появились фото испытаний электрокара Kwid 2020 на трассе в Индии. Об этом 30 апреля сообщается на сайте speedme.ru.

Speedme Kwid 2020

Фотошпионы засняли камуфлированный электрокар в Индии во время прохождения дорожных тестов. Несмотря на то, что хэтчбек Kwid был замаскирован плотной пленкой, удалось разглядеть, что силуэт модели повторяет представленный недавно в Китае Kwid EV, который по сравнению с предыдущей версией получил новые фонари и модернизированную радиаторную решетку.

Напомним, в 2019 году Renault анонсировала четыре модели, которые планируется выпустить в течение двух лет на индийский рынок, среди которых: Duster, Kwid, MPV Triber и авто с кодовым названием HBC.

Сообщается, что серийная модель Renault Kwid 2020 могут официально представить в четвертом квартале 2019 года, а на рынке обновленный хэтч появится к началу 2020 года.

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