Москва, 30 апреля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. На отечественном валютном рынке началась консолидация. В этом вопросе рубль оказался солидарен с другими валютами EM. Локальную неопределенность на финансовые рынки вносят ожидания итогов заседания FOMC, которые будут подведены 1 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Главным вопросом является не то, какая будет ставка, она останется без изменения на уровне 2,5%, а признает ли ФРС улучшение макроэкономической статистики данных как признак того, что предшествующее замедление было временным. Если регулятор изменит свой взгляд на данные, то вероятность дальнейшего роста доллара резко повысится.

«На этом фоне валютная пара доллар/рубль может продолжить рост с целью обновления локального максимума на отметке 64,98. В случае пробоя уровня, рост в рамках формации «двойное дно» станет актуальным. Основной же сценарий пока предполагает дальнейшее снижение к уровню 63,63», — полагает эксперт.

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