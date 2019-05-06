Москва, 6 мая, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Стратегическая важность освоения Арктики была вновь подтверждена в марте поручениями президента РФ правительству. О чем идет речь в этих поручениях и какова роль Министерства природных ресурсов и экологии в освоении этого важнейшего региона, рассказывает автор ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ускоренные темпы развития инфраструктуры российской Арктики требуют особо тщательного подхода к защите окружающей среды, обращения с отходами и экологической экспертизы. Хозяйственная деятельность человека не должна стать разрушающей, а инвесторы должны помнить об экологической ответственности.

Но у Минприроды есть и другая функция, которая при широкомасштабных работах в труднодоступном регионе приобретает особое значение. Гидрометеорологическое обеспечение — то, без чего невозможна эффективная и безопасная деятельность предприятий, ведь погода в Арктике может становиться критически важным фактором. Также именно на Минприроды лежит оценка минерально-сырьевой базы, согласование и контроль проектов по разработке месторождений. Для Северного морского пути это особенно важно, ведь более 95% грузоперевозок по нему — это вывоз продукции нефтегазового и горнорудного комплексов. Так что особая роль ведомства и его проекты в освоении Арктической зоны во взаимодействии с другими министерствами дадут дополнительный импульс к развитию.

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