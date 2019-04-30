Вашингтон, 30 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Уязвимость Microsoft Outlook стала причиной того, что хакерам удалось похитить криптовалюту, принадлежащую некоторым пользователям. Об этом 29 апреля сообщил портал Motherboard.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Один пострадавший сообщил, что злоумышленники похитили у него 1 биткойн (BTC), стоимость которого оценивается сейчас в $5,18 тыс. Хакеры использовали его электронную почту для того, чтобы получить контроль над аккаунтом криптовалютной биржи Kraken. Несколько пользователей форума Reddit выступили с аналогичными заявлениями.

Согласно информации, предоставленной Microsoft, подобные атаки производились в период с 1 января по 28 марта 2019 года. Согласно сообщениям из других источников, подобное могло происходить на протяжении шести месяцев.

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Напомним, 23 апреля 2019 года стало известно, что неизвестному хакеру удалось украсть значительные суммы с аккаунтов криптовалютной платформы Ethereum. Причиненный им ущерб оценивается в $8 млн.