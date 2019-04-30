Калуга, 30 апреля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Проект «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов», который является региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривает грантовую поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Министр сельского хозяйства Леонид Громов на видеоконференции с руководителями профильных отделов администраций муниципальных районов

По словам главы ведомства Леонида Громова, гранты «Агростартап» помогут сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. На безвозмездной основе можно получить от государства до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе.

Еще одна мера господдержки — предоставление субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов — направлена на стимулирование увеличения закупки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Средства предусмотрены на возмещение части затрат по закупке продукции у членов кооператива и на приобретение сельхозтехники или оборудования для переработки продукции.

Третье направление — предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

«Эта мера направлена на повышение эффективности работы информационно-консультационных служб области. На базе Агентства развития бизнеса области создан Центр компетенций, цель которого — оказание информационно-консультационных услуг по вопросам в сфере сельскохозяйственной кооперации», — считает Леонид Громов.

Напомним, объем финансирования, определенный Калужской области на 2019 год по всем трем направлениям, составляет 82,4 млн рублей. Уровень софинансирования при реализации национального проекта составит 96% из федерального бюджета и 4% — из областного.