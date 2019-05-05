Москва, 6 мая, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Завершился в Пекине Форум по международному сотрудничеству стран-участниц инициативы «Пояс и путь». Какие выводы может сделать для себя Россия из опыта продвижения китайских начинаний и в чём может состоять ее стратегия в изменяющихся мировых реалиях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Нынешний пекинский Форум объединил делегации 130 стран, из них около 40 были представлены на уровне глав государств и правительств. Следующий Форум «Пояса и пути» может быть назначен на 2021 год, что стало бы знаковым и для Китая, и для России: в России в 2021 году состоятся выборы в Госдуму, а для Китая этот год — столетний юбилей правящей Коммунистической партии и первый «промежуточный финиш» стратегического плана развития, выдвинутого председателем Си Цзиньпином.

Геополитические оппоненты российско-китайского союза и китайских внешнеполитических инициатив стараются противопоставить происходящему росту взаимодействия стран Евразии дезинтеграцию и стравливание, что видно из попыток США внести раздор в ряды участников Форума, предостерегая об угрозе «китайской долговой ловушки». «Пояс и путь» в существенной части запланирован как инфраструктурный проект, что и представляет основной интерес для России, об этом в ходе круглого стола участников форума и на пресс-конференции рассказал Владимир Путин. Но, кроме того, для России продуктивное участие в нём немыслимо без дальнейшей эффективной интеграции постсоветского пространства.

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