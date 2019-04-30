Симферополь, 30 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В городах Крыма задержали членов организованной группировки, которая занималась распространением наркотиков на полуострове. Об этом 30 апреля корреспондент ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных структурах РК.

Victor Задержание

«Пятерых человек задержали в Евпатории, ещё несколько сегодня задержаны в Симферополе», — отметили в органах, добавив, что в числе задержанных — представители цыганской диаспоры, а также уроженцы Украины.

По словам правоохранителей, во время обысков у подозреваемых были обнаружены крупные партии наркотических средств. Официальную информацию по данному делу в силовых структурах РК пока не разглашают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джанкойский районный суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Ялты за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.