Токио, 30 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. 85-летий император Акихито, чье правление завершается 30 апреля, принял участие в церемонии награждения премией Мидори. Это стало его последним официальным мероприятием вне Императорского дворца. Он в последний раз перед запланированным отречением выполнил свой долг императора — присутствовал на важном событии государственного уровня.

Император Акихито

Церемония награждения была проведена в Кабинете министров. Премия Мидори присуждается за значительный вклад в создание лесных массивов и проведения результативных исследований в области озеленения, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Напомним, император Акихито правил с января 1989 года и покинет престол 30 апреля 2019 года. Он станет первым японским монархом за два столетия, отрекшимся от престола. Его старший сын 59-летний принц Нарухито взойдет на трон Японии после отречения отца на следующий же день.

Самым последним официальным долгом императора Акихито станет проведение церемонии отречения в государственном зале Императорского дворца и произнесение своей последней речи в качестве императора. После ухода на пенсию Акихито не будет выполнять никакие официальные обязанности.