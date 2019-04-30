Калуга, 30 апреля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Власти Калуги озабоченны неблагополучным развитием демографической ситуации. Темпы рождаемости в Калуге в 2018 году снизились, и, видимо, эта тенденция получит продолжение в 2019 году. В частности, специалисты объясняют это уменьшением числа женщин детородного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru В родильном доме

По мнению начальника управления экономики и имущественных отношений городской управы Виталия Еремеева, преодолеть сложившуюся демографическую ситуацию можно будет «омоложением» населения, для чего следует развивать систему высшего образования и создавать условия для того, чтобы молодежь не покидала Калугу после завершения учёбы в вузе.

При этом в 2018 году Калуга заняла первое место в Центральном федеральном округе по числу новорожденных. Анализ проводился среди 16 городов, Москва и Московская область в их число не входили. Так, на одну тысячу жителей Калуги в 2018 году пришлось 11,5 новорожденных. На втором месте по этим показателям — Кострома, на третьем — Воронеж.