Ярославль, 30 апреля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. 30 апреля депутаты Ярославской областной думы заслушали отчет губернатора области Дмитрия Миронова о работе правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Каждая фракция могла задать три вопроса.

Yarregion.ru Ярославская областная дума

В полной мере этой возможностью воспользовались «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». ЛДПР ограничилась двумя вопросами. Самыми животрепещущими стали вопросы мусорной реформы и реформы системы здравоохранения. Именно с этой темы начал депутат-врач («Единая Россия») Юрий Филимендиков:

«В системе здравоохранения идут преобразования в части реорганизации лечебных учреждений, в изменении системы льготного обеспечения лекарственными препаратами. И эти изменения вызвали негативную реакцию населения. Нам видится, и полагаем, и ждем вашей поддержки в этом, что все изменения, которые будут происходить в будущем, должны быть более открытыми, обсуждаться с участием общественности, экспертного совета», — сказал депутат Юрий Филимедиков.

Дмитрий Миронов традиционно отвечал, что новшества направлены только на улучшение обслуживания пациентов. Более жестко на эту же тему губернатора спросила коммунистка Елена Кузнецова.

«За три последних года ситуация в ярославском здравоохранении стала кардинально меняться в худшую сторону. С приходом вашей команды наше здравоохранение сейчас можно назвать здравозахоронением. Это и пресловутая оптимизация, и лекарственное обеспечение, и кадры. Как показывает время, оптимизация худшим образом сказалась на населении и подтвердила свою ущербность. Вы или на самом деле не видите, что происходит, или, если видите, почему не предпринимаете действенных шагов, чтобы медицина в области была доступной для населения?» — эмоционально высказалась депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Однако поколебать позицию исполнительной власти Кузнецовой не удалось. Дмитрий Миронов уверен, что слияние больниц — это благо.

«Давайте не говорить на эмоциях, конкретные факты приводите. Будем по каждому факту разбираться, я готов. Я не говорю о том, что у нас все правильно выстроено, есть проблемы. Но без проведения реорганизационных мероприятий и оптимизации мы их не решим», — ответил Дмитрий Миронов.

Губернатор также попросил заместителя председателя правительства Ярославской области Игоря Селезнева фиксировать все проблемы и «доложить в недельный срок». Дмитрий Миронов попросил своих подчиненных еще раз проработать вопрос медицинского обеспечения.

Депутат от «Единой России» Александр Тарасенков поднял вопрос капитального ремонта, а именно — бегство домов из «общего котла» на специальные счета.

«Количество средств на спецсчетах превысило общий котел. Это вызвано различными факторами, в том числе недоверием жителей к программе капремонта по причине неисполнения программы в прошлые годы, а также системная работа отдельных компаний. При этом в последнее время участились случаи мошенничества в отношении указанных собственников», — сказал Александр Тарасенков.

Тарасенков имел в виду, что жители домов на спецсчетах тратят накопленные ими деньги без контроля государства и фонда. Но губернатор не стал здесь занимать однозначную позицию против спецсчетов.

«Не от хорошей жизни люди уходят на эти специальные счета… Зачастую люди, приходя на объекты, делали замечания по качеству работ, уж я не говорю про сроки», — ответил Дмитрий Миронов.

Конкретных мер по улучшению работы фонда капремонта губернатор не озвучил, назвав лишь общее количество объектов, которые планируется ремонтировать за счет «общего котла».

Второй вопрос депутатов от КПРФ касался платы за вывоз мусора. По словам депутата Эльхана Мардалиева, после появления регионального оператора плата за это выросла

«У ярославцев появились вопросы, откуда взялись эти новые цифры, потому что ничего нового в оказании этой услуги не появилось. Нам стали поступать сотни вопросов, откуда взялись эти тарифы?» — спросил Мардалиев.

Губернатор парировал, что тарифы на вывоз мусора в других регионах еще выше, после чего передал слово чиновникам правительства. Вице-премьер Роман Колесов заявил, что оператор был отобран законно, а что касается платежей, то у кого-то они выросли, а у кого-то снизились.

Главный политический вопрос по традиции задал председатель фракции КПРФ Александр Воробьев. Он посетовал, что депутаты могут пообщаться с губернатором только один раз в год и сказал, что народные избранники и избиратели нуждаются в «нормальном диалоге». Затем перешел к вопросу запрета первомайской демонстрации коммунистов:

«В центре города фактически ликвидированы площадки, на которые можно было выходить без подачи уведомления. Но даже при подаче уведомления оппозиции уже несколько лет запрещают собираться мирно и без оружия. Дошло до того, что 1 мая КПРФ не позволяют пройти по улице Свободы, якобы заботясь об интересах арендатора, у которого в пользовании оказался участок дороги общего пользования… Мы каждый раз получаем только запреты, запреты и запреты», — заявил Александр Воробьев.

Поведение ярославских властей лидер коммунистов назвал «полицейщиной». Этот термин не понравился губернатору. Он сказал, что согласовывает митинги не областная власть, а городская. С нее и спрос.

«Называть нашу плановую работу, которая призвана сохранить безопасность и общественный порядок «полицейщиной» не очень правильно. Определен маршрут: Парк Мира — площадь Труда, согласовано, пожалуйста, выходите и идите общим строем на демонстрацию», — сказал Дмитрий Миронов.

Как пояснил позже Воробьев, мэрия Ярославля, действительно, предлагала коммунистам идти по этому маршруту, но коммунисты настаивают на традиционном маршруте — до площади Волкова. Также Дмитрий Миронов предложил коммунистам присоединиться к согласованному шествию профсоюзов и «Единой России».

Единственный депутат от партии «Коммунисты России» Артем Денисов спросил, планируется ли повышение зарплаты государственным и муниципальным служащим и бюджетникам, которые не вошли в указы президента.

На это Дмитрий Миронов ответил, что оклады государственных служащих будут повышены с 1 октября на 4,3%. Это решение он мотивировал тем, что они не повышались с 2012 года. Судя по всему, речь идет о сотрудниках правительства Ярославской области. Но на это практически никто не обратил внимания.

Лидер фракции ЛДПР Ирина Лобанова спросила про реформу областных и муниципальных льгот, которые с этого года по большей части предоставляются только малоимущим семьям. При этом подтверждать статус малоимущего необходимо раз в три месяца.

Дмитрий Миронов не понял вопроса, заявив, что статус нуждается в подтверждении один раз в год. Это действительно так, но только в отношении областных льгот. В Ярославле же власти также поддерживают льготников из городского бюджета, и право на эту помощь теперь нужно подтверждать ежеквартально. Второй вопрос ЛДПР касался федеральной повестки:

«Министерство труда хочет увеличить продолжительность трудового дня для женщин в сельской местности. Рождаемость на селе падает, и рано или поздно этот вопрос будет затрагивать всех женщин в сельской местности Ярославской области», — сказал депутат от ЛДПР Владимир Смирнов.

Здесь ярославский губернатор, пожалуй, впервые за время отчета был полностью солидарен с вопрошавшим.

«Мое личное отношение отрицательное. Сейчас они имеют право на 36-часовую рабочую неделю. Вопрос об отмене или сохранении этой нормы обсуждается. Я считаю, что вопрос этот нужно поднимать только после того, как качество жизни на селе улучшится», — сказал Дмитрий Миронов.

Два вопроса лидера эсеров касался Переславля-Залесского. Сергей Хабибулин спросил про ФОК в Переславле, который должны построить на деньги Газпрома. Строительство его не ведется.

«Жители переживают, что это идет из-за роста долгов перед Газпромом. Сначала снижались, а потом снова начали расти. Будет ли все-таки закончен этот проект, и будет ли достроен в Переславле-Залесском физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном?» — спросил Сергей Хабибулин.

Дмитрий Миронов был готов к ответу. Он рассказал, что в 2018 году компания «Газпром инвестгазификация» в рамках программы «Газпром — детям» провела аукцион по выбору подрядчика. Его итоги были обжалованы в ФАСе, позже разбирательство переместилось в суд. Губернатор пообещал, что будет добиваться строительства комплекса. Что касается долгов, то Дмитрий Миронов признал, что ситуация в этой сфере обстоит непросто. Второй вопрос касался мусорных полигонов. Переславцы опасаются, что округ станет местом складирования мусора.

«Получается, что Ярославскую область окружают: со стороны Владимирской области в километре от границы — полигон, под Переславлем планируется построить полигон, довольно-таки большой, и еще прямо на территории национального парка «Плещеево озеро» построить мусоросортировочный завод, где две речки впадает в знаменитое озеро Плещеево. Жители очень обеспокоены и просили это передать», — сказал Сергей Хабибулин.

«Что касается полигона на границе Переславля и Владимирской области, точное место участка для предполагаемого строительства перспективных полигонов еще не определилось. При его определении мы обеспечим соблюдение всех требований санитарного и природоохранного законодательства», — сказал Дмитрий Миронов.

Депутат от «Справедливой России» Ольга Секачева подняла вопрос о «депутатских миллионах», которые второй год не предоставляются депутатам.

«Хотя бы полтора миллиона верните, которые были каждый год», — сказала Секачева.

Губернатор сделал вид, что не понимает сути вопроса: что мешает депутатам давать свои предложения по расходованию бюджетных средств?

На этом вопросы народных избранников иссякли. Коммунисты предлагали признать работу правительства области неудовлетворительной, но это предложение не получило поддержки. В итоге отчет просто приняли к сведению.

За время отчета Дмитрий Миронов не дал депутатам ни одного конкретного обещания, а наиболее популярной реакцией было поручение «проработать вопрос» правительству области. Депутатам удалось обозначить ряд проблемных точек области, но никто из них не предложил главе региона ни одного конкретного решения, которое можно было бы реализовать на практике.