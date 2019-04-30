Япония осталась без императора, США — без замгенпрокурора: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Японии от престола отрёкся император Акихито;
- Замгенпрокурора США заявил об отставке;
- Откажется ли Сербия от претензий на Косово;
- Жители Донбасса приедут за паспортом России в Ростовскую область;
- В Южно-Африканской Республике погибли два российских моряка.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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