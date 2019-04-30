Махачкала, 30 апреля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Задержанием члена правительства завершились очередные оперативные мероприятия правоохранительных органов в Дагестане. Сегодня, 30 апреля, был задержан министр экономики и территориального развития Осман Хасбулатов.

Minec-rd.ru Осман Хасбулатов

Его сняли с самолета при попытке выехать за пределы региона, пишет «Интерфакс». По данным источников, в настоящее время проходят обыски в минэкономразвития Дагестана и по месту проживания министра, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, Осман Хасбулатов был одним из трех первых назначенных министров в новом правительстве премьер-министра Артема Здунова. Указ о его назначении вышел 8 февраля 2018 года — на следующий день после утверждения Здунова в должности. Ранее Хасбулатов руководил республиканским многофункциональным центром госуслуг (МФЦ).

Напомним, его предшественником на посту главы минэкономразвития был Раюдин Юсуфов. Он также занимал пост вице-премьера республики. В феврале 2018 года он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Вместе с ним были задержаны по подозрению в многомиллионном хищении федеральных денежных средств премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, вице-премьер Шамиль Исаев, экс-министр образования Шахабас Шахов.

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