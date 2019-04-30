Ярославль, 30 апреля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. 30 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил в областной думе с докладом о результатах деятельности регионального правительства за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Одним из главных вопросов стало развития здравоохранения в регионе. В 2018 году область активно привлекала в сферу медицины федеральные средства. За счет средств резервного фонда президента России приобретена и смонтирована модульная амбулатория для Угличской ЦРБ. С помощью резервного фонда правительства России закуплены два модульных и семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, два передвижных флюорографа. Для региона за счет средств федерального бюджета были приобретены 11 автомобилей скорой помощи.

«Вопросы медицины волнуют практически всех, поэтому и внимание им уделяется первостепенное. Мы провели реорганизацию большинства больниц, что открывает перспективы развития для региональной системы здравоохранения в соответствии с современными требованиями. Кроме того, в 2018 году удалось достичь снижения смертности почти по всем основным заболеваниям: органов дыхания, туберкулезу, системы кровообращения, органов пищеварения», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По словам Дмитрия Миронова, в 2018 году в организациях здравоохранения были проведены капитальные ремонты на сумму более 142 миллионов рублей. Например, больница скорой помощи имени Н. В. Соловьева получила почти 4,5 млн рублей на ремонт лаборатории терапевтического отделения.

«Благодаря помощи главы региона на средства из внебюджетных источников приведено в порядок лор-отделение, — рассказала директор больницы скорой помощи им. Соловеьева Наталья Даниленко. — Теперь здесь современные, комфортабельные палаты, процедурные, соответствующие всем порядкам оказания медицинской помощи. Почти 21 миллион рублей потрачен на новое оборудование — наркозно-дыхательные аппараты, эндоскопы, паровой стерилизатор.

По словам губернатора, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью во взрослых поликлиниках вырос на 11 процентов и приблизился к 75 процентам. Главными задачами в сфере здравоохранения Дмитрий Миронов считает снижение показателей смертности, укрепление кадрового потенциала отрасли, улучшение материально-технической базы медицинских организаций.

«67 процентов средств регионального бюджета израсходовано именно на нужды социальной сферы. Различные виды социальной поддержки получили в общей сложности 470 тысяч граждан. И это очень важно. Больше всего вопросов традиционно возникает к ситуации в сфере здравоохранения. Любая оптимизация направлена на сокращение необязательных расходов. Но на качестве предоставляемых услуг нововведения не отразятся», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Депутаты приняли к сведению отчет Дмитрия Миронова о работе правительства области в 2018 году.