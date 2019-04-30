Купертино, США, 30 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Apple объяснила, почему многие программы родительского контроля, размёщенные в App Store, подверглись различным санкциям. Об этом сообщило издание Tom's Guide.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

Компания заявила, что эти приложения могут собирать слишком много личных данных пользователей и ставить их безопасность под угрозу, а также, что санкции никак не связаны с тем, что недавно Apple сама выпустила подобные инструменты.

Вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер в письме журналистам пояснил, что некоторые из приложений используют технологию Mobile Device Management (MDM), которая предоставляет данные пользователей третьим лицам.

Однако издание напомнило своим читателям, что до выпуска собственного решения Apple не возражала против того, что разработчики ПО используют MDM.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что 11 из 17 самых популярных приложений для родительского контроля столкнулись с давлением со стороны Apple. Компания либо ограничила функционал этих программ, либо вообще удалила их из App Store, предоставив разработчикам 30 дней на выполнение своих требований, чем поставила многих из них в тяжёлое положение.