Вашингтон, 30 апреля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и его старшие дети (Эрик, Дональд-мл. и Иванка) подают в суд на Deutsche Bank и Capital One с требованием не передавать Конгрессу финансовые отчеты семьи, сообщает 30 апреля Axios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита Трампа

Иск был подан в Южном округе Нью-Йорка. Этот шаг является ответом на повестки из Комитета по финансовым услугам Палаты представителей и Комитета по разведке, стремящихся получить финансовые отчеты Трампа.

В иске адвокаты Трампа утверждают, что повестки были выданы, чтобы преследовать его, «рыться во всех аспектах его личных финансов, его бизнеса и частной информации президента и его семьи, а также выискивать любые материалы, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба». Указывается, что для этого нет никаких оснований, кроме политических.

Председатель Комитета финансовых услуг Максин Уотерс и председатель Комитета по разведке Адам Шифф сказали в совместном заявлении, что иск является «заслуженной» демонстрацией «глубин, в которые президент Трамп пойдет, чтобы препятствовать конституционному надзорному органу Конгресса».