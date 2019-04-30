Москва, 30 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Сегодня Государственному университету управления (ГУУ) исполняется 100 лет. 100 лет лидерства в российском управленческом образовании.

Государственный университет управления

Свои истоки университет берет от Московского Александровского коммерческого училища, созданного в 1880 году по инициативе предпринимателя, банкира и общественного деятеля Николая Александровича Найдёнова.

Московское Александровское коммерческое училище

После революции на базе Александровского и Николаевского коммерческих училищ, Женской торговой школы императора Николая II был создан Московский промышленно-экономический техникум (МПЭТ), который 30 апреля 1919 года был преобразован в Московский промышленно-экономический практический институт (МПЭПИ). Именно с этой даты и начинается столетняя история первого управленческого вуза России. В мае 1930 года, во время реализации Первого пятилетнего плана СССР, приказом Наркомпроса от 18 мая за №265 МПЭПИ был передан в ведение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и получил название Московский инженерно-экономический институт (МИЭИ)

Огромный вклад в развитие института внесла Олимпиада Васильевна Козлова, которая с 1950 года 35 лет возглавляла МИЭИ им. Серго Орджоникидзе.

Олимпиада Васильевна Козлова

Именно под её руководством вуз становится одним из ведущих экономических вузов СССР. По её инициативе в 1958 году была создана первая в стране Научно-исследовательская лаборатория экономики и организации производства, а также один из первых научно-вычислительных центров в стране.

В 1960-е годы возникла потребность в подготовке специалистов по новым специальностям в области управления, в соответствии с потребностями новых отраслей народного хозяйства.

Обучение на ЭВМ «Наири-2», 1960 год

И с этой задачей институт успешно справился. В 1965 году была организована первая в стране кафедра теории управления и факультет переподготовки и повышения квалификации организаторов промышленного производства и строительства. В 1969 году был организован факультет экономической кибернетики.

В 1975 году МИЭИ был преобразован в Московский институт управления (МИУ), в 1991 году — в Государственную Академию управления им. Серго Орджоникидзе, а с 1998 года — в Государственный университет управления.

Поставленная президентом цель возвращения российской экономки в число пяти лидирующих экономик мира недостижима сегодня без восстановления управляемости экономики на базе современных цифровых технологий. России жизненно необходима вторая управленческая, научно-техническая революция. Сложность этой задачи, по оценке автора нереализованной советской кибернетической реформы академика Виктора Глушкова, превосходит атомный и космический проекты вместе взятые. Именно отказ от решения этой трудной задачи стал одной из причин распада СССР — «главной геополитической катастрофы XX века».

Успех решения данной задачи потребует новых управленческих и инженерных кадров. Но их подготовка не может быть решена на уровне коррекции существующих учебных программ. России необходима принципиальна новая система среднего и высшего образования.

Пожелаем Государственному университету управления, ровеснику и активному участнику Великого русского эксперимента, со всеми его достижениями и ошибками, сохранить свою ключевую роль в подготовке управленческих кадров России в новом веке.