Москва, 30 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Большинство жителей России (52%) считают, что День Победы лучше отпраздновать «заботой о ветеранах войны». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая. День Победы

По мнению 23% опрошенных, отмечать 9 мая надо парадами, шествиями и салютами. Столько же (23%) думают, что «укреплением мира, ликвидацией всех вооруженных конфликтов».

У 48% граждан РФ День Победы вызывает радость и гордость за победу в Великой Отечественной войне. 27% в этот день скорбят по погибшим в этой войне.

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек старше 18 летв 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Читайте также: Минобороны составило карту парадов Победы в городах России

Как сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны получат перед 9 мая ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Подробнее: Названа сумма выплат участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы