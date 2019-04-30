Ярославль, 30 апреля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. «ПАТП-1», принадлежащее мэрии Ярославля, берет в лизинг 10 автобусов ЛиАЗ 429 260. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобусы у мэрии Ярославля

Начальная цена контракта составляет 111,7 млн рублей. Срок лизинга — 4 года. Предприятие планирует купить автобусы с экологическим классом не ниже Евро V.

Каждый автобус должен быть оборудован климат-контролем салона и системой Глонасс. Из опций стоит отметить камеры видеонаблюдения в салоне — их должно быть не менее 8.

Ранее мэр Ярославля Владимир Волков анонсировал закупку 50 новых автобусов для «ПАТП-1». Автопарк предприятия сильно изношен.

Ранее «ПАТП-1» уже покупало автобусы в лизинг, при этом с лизинговыми платежами возникали проблемы из-за нехватки оборотных средств.