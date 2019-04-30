Калуга, 30 апреля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Калуге состоялся концерт украинской панк-группы, исполняющей песни с нецензурной лексикой и пропагандой употребление наркотиков. Билеты стоили от 1500 до 1800 рублей, и зал на 500 мест в клубе на улице Карла Либкнехта был полон. Несмотря на ограничение 16+, большинство билетов было продано детям в возрасте 11−13 лет. Кроме того, по свидетельству очевидцев, во время концерта вокалист группы бросил в зал микрофон, до крови разбив лицо одной из зрительниц. Однако правоохранительные органы города не прореагировали на инцидент.

Панки

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, история с концертом получила общественную огласку после публикации депутата городской думы Калуги, главного редактора газеты «Калужская неделя!» Владислава Сахарчука. Автор статьи «Изнанка Калуги: круг равнодушия», описал случившееся и поинтересовался причинами бездействия правоохранительных органов.

«Неоднократные обращения в их адрес были, я это знаю достоверно. Но что спрашивать с правоохранителей, если даже родителям всё равно. Всё равно проверяющим, компетентным органам… Прошу считать этот текст официальным обращением в УМВД по городу Калуге и прокуратуру Калуги», — говорится в статье.

Случай на концерте стал предметом разговора на заседании регионального кабинета министров 29 апреля. Первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов поручил разобраться со случившимся заместителю губернатора области Василию Быкадорову. Тот обещал это сделать, но намекнул на некие нюансы, о которых готов сообщить руководителю лишь приватно. Что подразумевал в виду куратор силовых структур региона, участникам заседания областного правительства так и осталось неведомо.

«Применительно к данному случаю, вопрос, конечно, очень такой щепетильный. Понятно, что здесь наше законодательство в этом отношении не совсем может быть совершенно, но прежде всего воспитание детей должно быть организовано в семьях», — подытожил тему первый заместитель калужского губернатора Дмитрий Денисов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе 101 — особо тяжкое и тяжкое. К уголовной ответственности в 2018 году привлечены 295 несовершеннолетних, при этом 51 из них совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.