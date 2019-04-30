Сеул, 30 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Южной Корее воспламенился смартфон Samsung Galaxy S10 5G. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Samsung Galaxy S10 5G

По данным источников, 30 апреля в одном из смартфон-кафе загорелся недавно вышедший смартфон Samsung Galaxy S10 5G.

По утверждению пользователя, телефон воспламенился без посторонней помощи.

«Не прошло и недели после покупки, как телефон воспламенился. Я был удивлен, когда увидел это, однако в сервисном центре сказали, что телефон не подлежит обмену и возврату, так как причина возгорания кроется во внешних фактарах», — сообщил очевидец.

«Мы подвергли телефон проверкам и обнаружили, что причиной воспламенения является не сам телефон и его составляющие, а посторонние вещества, найденные на задней крышке смартфона, — сообщили представители компании Samsung Electronics. — Если бы проблема была в батареи или других составляющих, мы бы немедленно приняли необходимые меры. На данный момент никто из других потребителей не сталкивался с таким явлением».