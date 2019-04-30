Москва, 30 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Число жителей России, которые планируют отмечать День трудящихся, за 25 лет заметно снизилось. Если в 1994 году собирались праздновать 1 мая 65% граждан, то в 2019 году их число снизилось до 49%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В целом подавляющее большинство (79%) считают, что праздник в честь труда нужен российским гражданам. По мнению 23% — для отдыха, для соблюдения традиций (22%), для объединения и общения (21%).

Вместе с тем 18% утверждают, что праздник не нужен. Потому что сейчас нет солидарности трудящихся и идеологии труда (26%), праздник стал пережитком СССР (21%). 15% полагают, что 1 мая нужно сделать рабочим днём.

Опрос проведен 27 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, для большинства жителей России (32%) 1 мая в первую очередь является Международным днем солидарности трудящихся.

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