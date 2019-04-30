Ставрополь, 30 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Бывшая судья Ленинского районного суда города Ставрополя признана виновной в покушении на мошенничество — она обещала помочь «устроиться» на должность федерального судьи за 12 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в пресс-службе Следственного комитета.

Суд

Как установлено судом и следствием, в мае 2015 года мужчина в беседе со своей знакомой рассказал, что хотел бы получить пост федерального судьи в Ставрополе. Его собеседница рассказала, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда города Ставрополя, и она может спросить ее, что нужно для трудоустройства. При встрече подсудимая заявила приятельнице, что может помочь устроить её знакомого на должность судьи — за 12 млн рублей.

После этого предложения мужчина обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Судья была задержана при передаче ей якобы 10 млн рублей — 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей.

Приговором суда теперь уже бывшая судья признана виновной в покушении на мошенничество, ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей с отсрочкой до 2030 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте статуса судьи был лишен председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя. Работу он потерял ранее, после того, как в Сети появилось видео, где похожий на него мужчина заходит в магазин в компании обнаженной девушки. Судью идентифицировали по номеру автомобиля, хотя сам он отрицал, что на записи он. Позже он ушел в отставку, а в марте квалификационная коллегия судей Ставропольского края лишила его статуса судьи.