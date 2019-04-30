Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. За первые три месяца 2019 года в Санкт-Петербурге продано 34 494 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такую информацию ИА REGNUM предоставили 30 апреля в специализированном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

За первые два месяца текущего года в городе отмечался незначительный спад продаж, но уже в марте 2019 года авторынок Петербурга вырос на 4% по отношению к показателю марта 2018 года. Это и помогло выйти в плюс по результатам первого квартала.

«В марте на автомобильный рынок положительное влияние оказали стартовавшие государственные программы поддержки. Кроме того, Ford объявил о распродаже своих автомобилей, поэтому в прошедшем месяце марка показала не такое сильное падение, как это было в начале года», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Лидером продаж в Петербурге в первом квартале 2019 года остается KIA, с впечатляющей положительной динамикой в 36%. На втором месте Hyundai (+9%), на третьем — Lada (+11%).

В то же время занимающие 4−5-ю позиции бренды Renault и Volkswagen показали 13%-ное падение за первые три месяца 2019 года.

Гораздо хуже дела у Ford, объявившего о скором уходе с российского рынка легковых автомобилей: падение продаж автомобилей этой марки составило 28%. Еще сложнее с продажами в Петербурге у Peugeot (минус 53%).

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-марта 2019 года составила 8,8% (год назад за тот же срок — 8,6%).