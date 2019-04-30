Ярославль, 30 апреля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Ярославская областная дума отказалась включить в повестку дня вопрос о заявлении по объединению Волковского и Александринского театров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Волковский театр

Депутаты единодушно выступают против слияния театров, однако принять общую позицию мешают разные политические взгляды и личная неприязнь. С инициативой выступил председатель фракции КПРФ Александр Воробьев. Против этого выступила фракция «Единая Россия». По словам председателя фракции Николая Александрычева, на расширенном заседании фракции «Единая Россия» позиция депутатов уже была обозначена.

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин сказал, что в думе есть 4 фракции, а не одна «Единая Россия». За включение вопроса в повестку проголосовали 15 депутатов, 12 выступили против, остальные воздержались.

Антагонизм единороссов и коммунистов в Яроблдуме настолько велик, что не позволяет им принять общее заявление даже по вопросу, в котором у них нет никаких разногласий.