Москва, 30 апреля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Введение единого сбора в размере 15% на все посылки при трансграничной торговле не окажет существенного влияния на инфляцию, но оздоровит конкуренцию российских компаний с иностранными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Сборщики налогов

«Я бы, наверное, её поддержал. Там надо посмотреть детали, но то, что иностранные экспортёры имеют определённое преимущество перед отечественными (компаниями), притом не только в интернет-торговле — это факт. Такая мера могла бы послужить уравниванию условий конкуренции. Пока же наши находятся в неблагоприятном положении», — заявил Емельянов.

По его мнению, влияние такого сбора повлияет на уровень цен весьма незначительно.

«То, что цены в какой-то степени вырастут, это факт. Но я не думаю, что (рост) будет критическим с точки зрения влияния на инфляцию. Он будет ничтожным», — полагает парламентарий.

«Те меры, которые предпринимало правительство, скажем, повышение НДС на 2%, гораздо большее влияние оказывали, хотя сейчас оно это отрицает. Если рассматривать выбор между небольшим ростом инфляции и защитой отечественного производителя, я бы выбрал второе», — подчеркнул депутат.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением правительству обложить все посылки единым сбором 15% вне зависимости от цены товаров, признав трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что это делается ради того, чтобы «уравнять условия», в которых работают иностранные и отечественные компании электронной коммерции.