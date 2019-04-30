Иркутск, 30 апреля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Неизвестно сколько леса «чёрные лесорубы» уничтожили в Иркутской области при попустительстве начальника территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Голоустненскому лесничеству, но следователям регионального СУ СК РФ удалось доказать в суде его коррупционную деятельность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как следует из официального сообщения ведомства, в течение 2016−2017 годов чиновник получил в качестве взятки 106 тысяч рублей и ещё 160 тысяч рублей ему передали лесозаготовители, осуществляющие свою деятельность на территории лесничества.

Прежде чем суд вынес чиновнику наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы, а также штрафа в размере 801 тысячи рублей и лишения права занимать определенные должности, следователи проделали серьёзную работу: материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») и ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»), составили восемь томов.

Напомним, в середине апреля 2019 года в Аларский районный суд было направлено уголовное дело в отношении работника территориального управления министерства лесного комплекса по Аларскому лесничеству, который, по версии прокуратуры, оказал содействие жителю Черемховского района в совершении незаконной рубки соснового леса на площади 127,344 м3.

В марте 2019 года участники выездного заседания СПЧ, проведённого в Иркутской области, пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей, заготавливающих древесину в соответствии с действующим федеральным лесным законодательством.