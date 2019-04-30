Брюссель, 30 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Самым популярным автомобилем в странах Евросоюза стал Volkswagen Golf в марте 2019 года. Об этом 30 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Michel de Vries Volkswagen Golf

Эту модель за месяц купили 46 364 европейских автолюбителя, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Вторую строчку занял Renault Clio, который предпочли 39 744 автолюбителя (+7%). Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo. За март 2019 года в Европе было продано 31 613 авто (-2%).

В десятку самых популярных автомобилей на европейском рынке также вошли: Opel/Vauxhall Corsa (30 926 шт.), Ford Fiesta (30 272 шт.), Ford Focus (29 521 шт.), Nissan Qashqai (29 365 шт.), Renault Captur (27 675 шт.), Peugeot 208 (26 328 шт.) и Toyota Yaris (25 779 шт.).

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