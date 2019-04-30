Ярославль, 30 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги признан наставник ярославского «Локо» Дмитрий Красоткин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт МХЛ. Интересно, что заслуженный трофей главный тренер «Локо» получил из рук актера театра и кино Дениса Никифорова, который играет хоккейного наставника «Медведей» в популярном российском сериале «Молодежка».

Сайт МХЛ Дмитрий Красоткин и Денис Никифоров

Дмитрий Красоткин назван МХЛ лучшим тренером в третий раз за последний четыре сезона. Вручение индивидуального приза совпадает с победами МХК «Локо» в Кубке Харламова. На данный момент ярославский наставник является самым титулованным тренером Молодежной хоккейной лиги.

Как ранее сообщал ИА REGNUM ярославский «Локо» в финале Кубка Харламова обыграл «Авто» из Екатеринбурга. В данной серии пришлось провести все семь встреч, и она стала самой упорной в МХЛ с 2014 года.

«Очень тяжелая и в эмоциональном и в физическом плане победа, но радость от нее ничуть не меньше, чем в предыдущие годы. Просто сейчас прошло некоторое время после матча, так что немного эмоции улеглись. Во время церемонии закрытия сезона слышал много лестных слов в адрес своей команды, все отмечали шестой матч, когда ребята смогли отыграться с 0:2, это дорогого стоит, спасибо игрокам. Осталось ли дома место под награды? Полочки есть, они не пустые, награды лежат на них, стоят, но для еще одного трофея место будет», — рассказал главный тренер «Локо» Дмитрий Красоткин в интервью официальному сайту МХЛ.

Всего на счету главного тренера «Локо» выигрыш практически всех трофеев молодежного хоккея — трех Кубков Харламова, двух Кубков мира среди молодежных команд, дву Кубков Вызова и Суперкубок МХЛ.