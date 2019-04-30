Орск, Оренбургская область, 30 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области следователи просят местных жителей оказать содействие в расследовании громкого уголовного дела об убийстве заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» Дмитрия Ш. Следователи обнародовали фотороботы подозреваемых в совершении преступления двух мужчин, которые объявлены в розыск.

Oren.sledcom.ru Приметы подозреваемого: на вид 35–45 лет, рост около 170–180 см, европейского типа, худощавого телосложения, волосы, возможно, светлые, глаза светлые. Одежда: чёрная трикотажная шапка с отворотом, военный бушлат, темно-синие джинсы либо камуфлированные штаны. Может прихрамывать на правую ногу

Oren.sledcom.ru Приметы подозреваемого: на вид 35–45 лет, рост около 170–180 см, европейского типа, худощавого телосложения, волосы, возможно, светлые, глаза светлые. Одежда: чёрная трикотажная шапка с отворотом, военный бушлат, темно-синие джинсы либо камуфлированные штаны. Может прихрамывать на правую ногу

Oren.sledcom.ru Приметы сообщника: на вид 45–50 лет, рост около 180—185 см, европейского типа, худощавого телосложения, волосы, возможно, темные, глаза тёмные. Кожа лица желтоватого оттенка. Одежда: шапка меховая коричневого цвета, куртка – дубленка (типа пилот), коричневого цвета, чёрные штаны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство совершено утром 4 марта в многоэтажке по ул. Короленко в Орске. Киллер поджидал жертву возле лифта. Действия исполнителя преступления попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Рассматриваются различные версии преступления. Следствием получены описание и приметы лица, совершившего убийство, видеоматериалы его движения, установлен предполагаемый маршрут движения фигуранта, его возможного сообщника и иные значимые для следствия обстоятельства. Экспертами составлены фотороботы подозреваемых киллера и его сообщника.

Жителей Орска просят, если они обладают информацией, которая может оказать помощь в расследовании уголовного дела, поделиться сведениям. При этом следователи гарантируют анонимность.