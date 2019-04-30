Шелехов, Иркутская область, 30 апреля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Из-за пожара, площадь которого составила всего 6 квадратных метров, пришлось эвакуировать 56 воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенного в Шелехове (Иркутская область). Подробности ЧП, произошедшего накануне вечером, 29 апреля, сообщает региональное ГУ МЧС.

ГУ МЧС по Иркутской области По факту пожара в детском доме города Шелехова проводится проверка

Спасатели утверждают, что сигнал о возгорании получили в 17:03 местного времени: сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«До приезда пожарных подразделений дежурный персонал эвакуировал 56 детей. Четыре автоцистерны и автолестница прибыли на место в то время, когда горел кабинет на втором этаже трёхэтажного здания. Из окон шёл дым», — отметили в МЧС.

ГУ МЧС по Иркутской области Некоторые эвакуированные из-за пожара воспитанники детского дома в Шелихове не одеты

Известно, что огнём были уничтожены офисная мебель и стеллажи, закопчены стены коридора.

Как пояснил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов, в пострадавшем от огня помещении архива на момент происшествия никого не было, двери были закрыты. Он отметил слаженную и грамотную работу персонала по эвакуации воспитанников. По словам спасателя, эти действия помогли избежать человеческих жертв.

Всего за 29 апреля в области произошло 34 техногенных пожара, привлекались 225 человек личного состава и 63 единицы техники. На территории Иркутской области (за исключением города Бодайбо и ещё 12 территорий) введен особый противопожарный режим.