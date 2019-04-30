Чебоксары, 30 апреля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В Чувашии снижается число обращений на детский телефон доверия. Как и ранее, чаще всего дети спрашивают, как выстраивать отношения со сверстниками и «принять себя». При этом более чем вдвое возросло обращений по поводу беременности и абортов. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам детей в Чувашии Елены Сапаркиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Структура обращений на детский телефон доверия

Детский телефон доверия (8800−2000−122) функционирует на базе Центра образования и комплексного сопровождения детей (минобразования Чувашии) и Новочебоксарского социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних (минтруда Чувашии).

Число обращений на детский телефон доверия снизилось: если в 2017 году поступило 6993 звонка, то в 2018 году — 6501, из них консультационного характера — 6020 (в 2017 году — 6020), молчаливых обращений и звонков отбоев — 481 (в 2017 году — 393). Подавляющее большинство обращений поступило от детей и подростков — 4949 (в 2017 году — 6172).

В структуре обращений лидируют вопросы об отношениях со сверстниками (20,12%) и проблемы «принятия себя» (17,35%). При этом сократились обращения по поводу взаимоотношений полов и семейной проблематике при росте доле обращений о сексе, беременности и аборте, вредных привычках (курение, алкоголь). Примечательно, что самый большой рост, в 2,6 раза, касается вопросов о беременности (абортах).

Обо всех поступающих кризисных обращениях информируются муниципальные органы опеки и попечительства республики, а также компетентные службы и структуры (при условии, если абонент указывает конкретный адрес, называет фамилию и дает согласие на дальнейшее действие по оказанию помощи).

С января 2013 года дополнительно функционирует «Единый республиканский психологический телефон доверия» (8800−100−49−94, 58−31−31), который работает по проблемам и взрослых, и детей. В прошлом году принято 20 957 звонков (в 2017 году — 22 397).

«Необходимо проводить обучение педагогов о видах негативной информации, находящейся в сети интернет, в школах, ссузах регулярно проводить анализ наличия у обучающихся знаний безопасного поведения в интернете, наличия суицидальных рисков. Недостаток внимания, доверия, сочувствия и понимания к подросткам в современных семьях, в том числе обусловленный многочисленностью неполных семей и семей, проживающих в незарегистрированных браках, частые конфликты родителей в присутствии детей, а также недостаток психологического комфорта в стенах учебного заведения часто являются провоцирующими факторами для совершения суицида. Дискомфорт учащихся в образовательной среде может привести и к агрессивным способам разрешения конфликтной ситуации», — делается вывод в докладе.

С целью профилактики предлагается скоординировать взаимодействие органов власти и правоохранителей, проводить индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним.