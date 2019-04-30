Пемба, Мозамбик, 30 апреля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В результате удара урагана «Кеннет» по северному побережью Мозамбика в городе Пемба начались разрушительные наводнения, 38 человек погибли. Поисково-спасательная операция продолжается, передает информационное агентство Reuters.

Ураган

Спасательную операцию организовали представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА). ООН выделила 13 миллионов долларов США на преодоление разрушений, нанесенных ураганом «Кеннет» в Мозамбике и на Коморских островах.

Ураган «Кеннет» стал вторым стихийным бедствием в Мозамбике менее, чем за шесть недель. В марте циклон «Идай» унес жизни тысяч человек и вызвал сильнейшие разрушения.