Москва, 30 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что широкий общественный резонанс и, по большей части негативную реакцию, кавер «Плати налоги», исполненный сотрудницами УФССП России по Иркутской области, вызвал потому, что граждане устали от пропаганды. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM то, как девушки в форме перепели песню «Плакала» украинской группы KAZKA, напомнив, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска», он пояснил:

Цитата из видео УФССП России по Иркутской области Иркутские судебные приставы исполнили кавер на песню группы «Kazka»

«На самом деле иркутская акция только часть большой пиар-кампании, которую ФССП проводит по всей стране. В Ярославле магнитик с адресом сайта, где можно узнать долги, даже вкладывается в упаковку с пасхальной выпечкой (как говорят, с церковью согласовано). Все это можно отнести к социальному пиару, вроде призывов соблюдать безопасность на дорогах или платить за свет вовремя.

Понятно, что ролик далёк от совершенства, но в этом, как говорится, и прикол — такого рода хоум-видео запоминается сильнее. Ну представьте, что получилось бы, спой о том же самом сама группа Kazka, запиши она профессиональный клип? Ничего хорошего. А так, по крайней мере, девушки (симпатичные) знают, о чем поют. Да и со смыслом не поспоришь.

Фонограмму, кстати, группа выложила для свободного использования… Почему же такой вал возмущения в соцсетях? Потому, что жанр «народного видео» противопоставлен любой видерекламе, дорогим клипам изначально. Он и возник как негативный отклик на дорогущее, бюджетное видео. Как некая зона свободы и от навязываемых брендов, и от госпропаганды. А тут государственные институты используют этот жанр, так сказать, вторгаются на территорию свободы!

Надо сказать, что задолго до них псевдонародное видео освоили бренды, особенно в соцсетях. И это тоже вызывало негатив. Но тут особенно — дайте нам отдохнуть от пропаганды! Дайте побыть независимыми от информационного прессинга хоть где-нибудь! Не дадут, и это обидно, от этого негатив по поводу невинного ролика. Чего его авторы предугадать никак не могли. А так-то да, свои долги и обязательства выполнять надо, и с приставами лучше не ругаться».

Напомним, видеоклип, размещённый УФССП России по Иркутской области, вызвал большой общественный резонанс. Девушки в форме перепели песню «Плакала» украинской группы KAZKA, напомнив, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска». Его создание было приурочено к информационной акции «Узнай о своих долгах!», проведённой в Иркутске накануне Пасхи.