Екатеринбург, 30 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Турцией достиг $26 млрд и в планах его увеличение до $100 млрд. Об этом на встрече с главой Екатеринбурга Александром Высокинским заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Посол прибыл на Урал вчера. 29 апреля. По его словам, Екатеринбург — это первый город, который он посетил в перерывах между встречами президентов России и Турции. Это показывает значимость столицы Среднего Урала для турецкой стороны.

«Это мой первый визит в Екатеринбург. Вчера мы провели встречи с нашими предпринимателями, пообщались с местными жителями», — оказал посол.

«На данном этапе мой визит приурочен к развитию торгово-экономических и культурных отношений», — подчеркнул Самсар.

Напомним, в июле 2019 года состоится Х Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Турция является партнёром мероприятия.