Оренбург, 30 апреля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Оренбурге в жилом секторе обнаружено пять гранат времён Первой мировой войны. Пролежавшие более 100 лет в земле боеприпасы представляли собой опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области Пять боевых гранат обнаружено в жилом секторе Оренбурга

По данным ведомства, гранаты нашёл местный житель во время проведения земляных работ во дворе своего дома. На место выезжала группа инженерно-технического обеспечения ОМОН Управления Росгвардии по Оренбуржью и сотрудники полиции. Сапёры провели визуальный и специальный осмотр боеприпасов и идентифицировали ручные осколочные гранаты Ф-1, N-15 и N-16 образца 1915 года. Корпуса гранат были покрыты ржавчиной, маркировка отсутствовала, запалы частично разрушены. Опасные боеприпасы вывезли за пределы города и уничтожили.

Добавим, в 2018 году специалистами инженерно-технического отделения ОМОН утилизировано 15 опасных боеприпасов, которые были обнаружены населением. Среди уничтоженных опасных находок снаряды времен Великой Отечественной войны, гранаты и авиационная бомба.