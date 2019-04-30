Вашингтон, 30 апреля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Facebook впервые предоставила доступ к закрытым данным ученым, которые будут исследовать различные вопросы, в том числе вопрос о влиянии соцсетей на выборы. Соответствующее объявление было опубликовано 29 апреля на сайте компании.

geralt Facebook

Соцсеть даст 60 экспертам проанализировать данные, собранные в период с января 2017 года по февраль 2019-го. Отмечается, что в исследовании примут участие представители 30 научных центров из 11 стран.

Читайте также: В Израиле намерены ввести налог на доход интернет-гигантов

Ранее ИА REGNUM сообщило, что прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook. Причиной послужило то, что соцсеть собирала данные с электронных кошельков её пользователей.