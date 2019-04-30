Киев, 30 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Первым местом, которое должен посетить после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский, является Львов. Об этом заявил адвокат политика Андрей Богдан, сообщила 29 апреля украинская газета «Сегодня».

Львов

Адвокат подчеркнул, что это является его личным мнением.

«Это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды — первая поездка должна быть во Львов — это единственная область, которая не стала «зелёной». И правильно было бы поехать туда», — считает он.

Богдан добавил, что не знает, куда и с какой целью поедет после инаугурации Владимир Зеленский, он отметил, что Зеленский будет ярким президентом.

Напомним, Львовская область стала единственной областью на Украине, в которой победил действующий президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимира Зеленского поздравили с победой на выборах многие мировые лидеры. Его, в частности, пригласили посетить Германию, Израиль, а также штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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