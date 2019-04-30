Торонто, Канада, 30 апреля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 94:89.

Santeri Viinamäki Хоккей

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 35 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» сравняла счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится 3 мая.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 89:94 (17:26, 21:25, 25:18, 26:25).

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