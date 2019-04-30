Киев, 30 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

TuRbO_J Автомобиль Renault

За первые три месяца 2019 года на Украине было продано 2740 штук автомобилей Renault — это на 46,6% больше, чем в 2018 году.

Японская Toyota — на втором месте по популярности на Украине. Машины этого бренда купили 2191 украинец. Падение продаж автомобилей марки Toyota на украинском рынке составило 11,1% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Тройку лидеров замыкает корейская KIA. За первый квартал было продано 1701 авто. При этом продажи компании выросли в 2,6 раза, по сравнению с предыдущим годом.

Четвертое и пятое место занимают Nissan (1391 единиц) и Hyundai (1159 единиц) соответственно.

Также сообщается, что объем рынка новых легковых машин на Украине по итогам первого квартала 2019 года составил 18 427 штук. Это на 2,5% больше показателя 2018 года.

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