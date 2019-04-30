* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 30 апреля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Полиция Турции арестовала 22 предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 апреля сообщило турецкое агентство Andalou.

Voice of America Турецкая полиция

Подозреваемые были арестованы в Анкаре. Из них 17 человек — уроженцы Ирака, остальные пятеро — из Сирии. Они незаконно проникли на территорию Турции.

23 апреля в турецкой провинции Текирдаг был арестован 26-летний гражданин Сирии. Его подозревают в планировании покушения на участников мероприятий в Чанаккале, посвященных Второй мировой войне, которые проходили 24−25 апреля.